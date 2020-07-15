محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد أرسنال في المباراة الـ 150 مع الريدز

أعلن الالماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة مضيفه أرسنال، فى المباراة التى تقام فى تمام التاسعة والربع مساء على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".

وتواجد النجم المصري محمد صلاح فى التشكيل الأساسي للريدز، ليسجل الظهور رقم 150 في مسيرته بقميص ليفربول في كل المسابقات.

وجاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، جوميز ، أرنولد

الوسط: فابينيو ، تشامبرلين ، فينالدوم

الهجوم: مانى ، محمد صلاح ، فيرمينو

في المقابل جاء تشكيل أرسنال الذى أعلن عنه الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق كالتالي ..

حراسة المرمى : مارتينيز

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خط الدفاع : سيدريك سواريس - هولدينج - لويز - تيرنى

خط الوسط : تشاكا - توريرا - نيلسون

الهجوم : ساكا - بيبى - لاكازيت

أرسنال ضد ليفربول

ويسعى الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله أمام بيرنلي 1-1، في الجولة الماضية، على الرغم من أنه حسم لقب البريميرليج لصالحه بشكل رسمي.

ويمتلك في رصيده حاليا 93 نقطة، ولعب الريدز 35 مباراة في البطولة حتى الآن فاز في ثلاثين مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر لقاءين، من أجل تخطي حاجز 100 نقطة وتحقيق الرقم القياسي المنتظر بالتغلب على مانشستر سيتي.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، اليوم الأربعاء، أن فريق ليفربول، سوف يتسلم لقب المسابقة الذى توج به رسميا، عقب نهاية مباراة تشيلسي، في الجولة الـ37 من المسابقة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، 22 يوليو الجارى.