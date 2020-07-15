الامارات | وفاة المصارع البلغاري شتيريف بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المصارع البلغاري شتيريف بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي بطل المصارعة البلغاري نيكولاي شتيريف اليوم الأربعاء بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان اتحاد اللعبة المحلي.

ولم يتعاف شتيريف (33 عاماً) من الفيروس بعد دخوله المستشفى في حالة خطيرة في 19 يونيو الماضي.

وأحرز شتيريف، نجل بطل المصارعة الشهير سيميون شتيريف، مسابقة دان كولوف الدولية في 2011 في فئة 125 كلغم، وأصبح بطلاً وطنياً في الفئة عينها عام 2018.

أنهى مسيرته العام الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة كاندارين المنشطة وتعرضه لايقاف مدته أربع سنوات عن خوض المسابقات.

ويتعافى من الفيروس والده سيميون الذي أشرف على المصارعة البلغارية ستانكا زلاتيفا خلال إحرازها ميداليتين اولمبيتين وعدة ألقارب عالمية وأوروبية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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