الامارات | اتحاد كلباء يتعاقد مع محمد الشحي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتعاقد مع محمد الشحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم في حسابها "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني الاسبق محمد الشحي لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي قادما من الشارقة على سبيل الاعارة.

ويعتبر اتحاد كلباء رابع نادي يدافع اللاعب محمد الشحي عن الوانه بعد ان لعب مع الوحدة 12 سنة، قبل ان يلعب في صفوف الظفرة ومن ثم الشارقة الذي ساهم معه بالفوز بدرع دوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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