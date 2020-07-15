الامارات | زيدان ينفعل على صحافي بعد سؤاله عن غاريث بيل.. "لن تنجح"

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شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينفعل على صحافي بعد سؤاله عن غاريث بيل.. "لن تنجح" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفعل مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان على أحد الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه مع فياريال غداً الخميس في الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يحتاج فيه الريال للفوز من أجل تنصيبه بطلاً لـ"الليغا".
وقال زيدان للصحافي منفعلاً: "سؤال آخر عن بيل؟ يا إلهي، ماذا عن السؤال، لا توجد له أي فائدة.. تحاول اختراع أشياء بيننا ولكنك لن تكون قادراً على ذلك، ومع ذلك تسأل دائما السؤال نفسه، لديك الحق لأن هذا عملك، ولكنك لن تنجح".
وأضاف: "نفكر فقط في مباراة الغد، أقول لكم أن فريقنا بالكامل يريد الشيء نفسه، أنا وبيل وخاميس، الجميع يريد النجاح، أنت تريد تقسيمنا وإحداث المشاكل، ولكنك لن تنجح".
وكان غاريث بيل قد أثار جدلاً واسعاً طوال الفترة الماضية التي أبقاه خلالها زيدان حبيس دكة البدلاء، حتى أنه ظهر في مباراة ريال مدريد الأخيرة وهو يمسك "كرتونة" بيده وباليد الأخرى بدا وكأنه ينظر من منظار، مما دفع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية منه.
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