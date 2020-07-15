شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. السيتي يتقدم بهدفين على بورنموث بملعب الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي مانشستر سيتي بورنموث بتقدم السيتي بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما في مباراة الجولة ٣٦ من عُمر الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.
وأحرز أهداف السيتي ديفيد سيلفا الذي أحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة أحرزها ببراعة متقنة، بينما أحرز الهدف الثاني المهاجم جابريال جيسوس ليتقدم السيتي بهدفين في الشوط الأول.
ويدخل جوارديولا هذا اللقاء بحثًا عن الفوز، مع اراحة عدد من اللاعبين لتجهيز الفريق لمبارة دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال يوم السبت المقبل.
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