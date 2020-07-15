طلائع الجيش يهزم المقاصة في ودية عودة الحياة للملاعب المصرية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق طلائع الجيش فوزًا وديًا على فريق مصر المقاصة بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في أول مباراة يتم خوضها منذ إيقاف النشاط مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب «جهاز الرياضة العسكري»، سجل الهدف الأول للطلائع أحمد سامي في الدقيقة الثامنة من ركلة حرة مباشرة، وأضاف عمار حمدي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 60، بعدما استغل تمريرة رائعة بالكعب من عمرو جمال.
وكان اتحاد الكرة أعلن عودة منافسات بطولة الدوري الممتاز أغسطس المقبل.
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