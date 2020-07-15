شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة «بريميرليج» تكشف موعد وتفاصيل تتويج ليفربول بكأس البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة أندية الدوري الإنجليزي «بريميرليج»، عن موعد حصول ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد حسم الريدز للقب هذا الموسم.

وقالت الرابطة، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء: «يحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباراته ضد تشيلسي، والتي ستقام على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري».

وأضافت: «تتميز هذه المناسبة التاريخية باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول، والذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة».

وتابعت الرابطة: سيتم عرض المباراة والاحتفالية مجانًا على الهواء مباشرة في إنجلترا، كي تشاهد الجماهير مباراة ليفربول النهائية على ملعبه، ورؤية قائدهم جوردان هندرسون يصبح أول لاعب من الريدز يرفع كأس البريميرليج«.

وأردفت: «سيمنح لاعبو وموظفو النادي ميدالياتهم وكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، على منصة محاطة بلافتات للمشجعين».

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