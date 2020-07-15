شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: التركيز فى عودة الدورى أهم من الصفقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، إنه يركز حالياً فى استئناف مسابقة الدورى الممتاز وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لعودة النشاط الكروى، على حساب الصفقات الجديدة.
وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «تركيزنا ينصب فى الوقت الحالى على تجهيز اللاعبين لخوض المباريات بعد فترة طويلة من توقف النشاط».
وواصل: «سندعم صفوف الفريق ببعض المراكز التى تحتاج للدعم وفق رؤية الجهاز الفنى، وبدأنا بالفعل فى التحرك لحسم بعضها.
ولكن جاء قرار عودة الدورى الممتاز ليؤجل حسم بعض الصفقات والإعلان عنها بشكل رسمى».
وأكمل عامر تصريحاته بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق، مؤكداً أنه لم يتم حسم مصيره حتى الآن، سواء ببيعه أو بقائه داخل صفوف الفريق الأزرق.
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