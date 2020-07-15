شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يرفض رحيل جميع نجوم الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، ببقاء جميع نجوم ولاعبى فريقه رافضاً رحيلهم عن صفوف زعيم الثغر فى الصيف الجارى.
وقرر طلعت يوسف الإبقاء على جميع اللاعبين مانعاً رحيل أحد منهم ومغادرة القلعة الخضراء، ويأتى على رأسهم الثنائى خالد قمر ونور السيد، والذى يبدى الجهاز الفنى تمسكاً شديداً بخدماتهما، باعتبارهما أبرز عناصر القوام الأساسى للفريق وعنصرى الخبرة داخل صفوف الفريق السكندرى.
وكان الاتحاد السكندرى قد حل فى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم قبل فترة توقف المسابقة، وذلك برصيد 27 نقطة، حيث ظهر الفريق بشكل مميز فى ولاية طلعت يوسف.
ويستعد الاتحاد السكندرى لاستئناف منافسات الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، والذى أعلنت اللجنة الخماسية استكمال مبارياته، بدايةً من السادس من أغسطس المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,930
-
تعافي
25,544
-
وفيات
4,008
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يرفض رحيل جميع نجوم الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.