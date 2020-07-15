شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يرفض رحيل جميع نجوم الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، ببقاء جميع نجوم ولاعبى فريقه رافضاً رحيلهم عن صفوف زعيم الثغر فى الصيف الجارى.

وقرر طلعت يوسف الإبقاء على جميع اللاعبين مانعاً رحيل أحد منهم ومغادرة القلعة الخضراء، ويأتى على رأسهم الثنائى خالد قمر ونور السيد، والذى يبدى الجهاز الفنى تمسكاً شديداً بخدماتهما، باعتبارهما أبرز عناصر القوام الأساسى للفريق وعنصرى الخبرة داخل صفوف الفريق السكندرى.

وكان الاتحاد السكندرى قد حل فى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم قبل فترة توقف المسابقة، وذلك برصيد 27 نقطة، حيث ظهر الفريق بشكل مميز فى ولاية طلعت يوسف.

ويستعد الاتحاد السكندرى لاستئناف منافسات الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، والذى أعلنت اللجنة الخماسية استكمال مبارياته، بدايةً من السادس من أغسطس المقبل.