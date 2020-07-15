شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض العرض الأخير من «القلعة الحمراء» لضم باهر المحمدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رفض الاستغناء عن باهر المحمدى، لاعب الفريق الكروى، للنادى الأهلى، بعدما تلقى اللاعب عرضاً من القلعة الحمراء للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويخشى مجلس الإسماعيلى من غضب الجماهير فى حال انتقال المحمدى للأهلى، لاسيما وأنه أحد أعمدة الفريق الأساسية، كما تتجه النية داخل مجلس الإدارة أن تتم الموافقة على رحيل اللاعب لأحد الأندية الخليجية أو الأوروبية للاستفادة مادياً من رحيله بالرغم من أن رغبته هى الانضمام للقلعة الحمراء، ورفض اللاعب تمديد عقده مع الفريق موسما مقابل الموافقة على احترافه فى نهاية الموسم الجارى. فيما اقترب باهر المحمدى من الانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الإصابة، ومن المقرر أن يشارك فى التدريبات الجماعية بعد عشرة أيام عقب نهاية برنامجه التأهيلى من جراحة تمزق فى أربطة الركبة، ونفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى التى أنهاها بنجاح.

من جهة أخرى، استعجل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، إعلان جدول مباريات الدورى، المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل، من أجل الاستقرار على موعد المعسكر المغلق الذى سيدخله الفريق، والذى سيتخلله بعض المباريات الودية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين بشكل جيد على المستويين الفنى والبدنى للمنافسة على البطولة العربية، وكذلك لاحتلال مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز.