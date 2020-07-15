شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بـ«عبدالسلام» ويحسم مصير المعارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بنادى الزمالك تمسكه باستمرار محمد عبدالسلام، مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة، ورفض فكرة رحيله فى الموسم المقبل للاستفادة من خبراته فى خط دفاع الفريق، خصوصا بعد تألقه فى التدريبات وظهوره بمستوى جيد خلال المباريات الرسمية التى شارك فيها اللاعب.

وأعلن كارتيرون أنه متمسك باستمرار جميع اللاعبين ورفض رحيلهم، ويعكف المدير الفنى وجهازه المعاون على كتابة تقريره الفنى المفصل بشأن جميع اللاعبين تمهيدا لتسليمه لأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للفريق فى الموسم المقبل وسرعة إرسال القائمة الجديدة للأبيض للاتحاد الإفريقى فور فتح باب القيد الجديد.

ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى جلسة مع المدير الفنى فور انتهاء معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية لحسم مصير المعارين، خصوصا بعدما تلقت إدارة الكرة العديد من طلبات الإعارة وتجديد إعارات بعض اللاعبين، وفضلت لجنة الكرة إرجاء البت فيها لحين الحصول على موافقة مكتوبة من المدير الفنى بإعارة أى لاعب أو انتهاء إعارته وإعادته للفريق وفقا لرؤيته الفنية.

من جهة أخرى، يواصل الفريق الكروى الأول تدريباته خلال معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقررة فى سبتمبر المقبل.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام طلائع الجيش وبيراميدز، حيث حدد المدير الفنى 22 يوليو الجارى موعدا لمباراة طلائع الجيش، ويوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

وسادت حالة من الارتياح والاطمئنان داخل الجهاز الفنى بعد سلبية المسحة الثالثة للاعبى الفريق الأول، والتى أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب. وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، أنه تسلم تقريرا رسميا يفيد بسلبية عينة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والطبى والإدارى وعمال غرف خلع الملابس. يأتى هذا فيما يترقب الجهاز الإدارى للمارد الأبيض وصول التونسى حمزة المثلوثى، لاعب الفريق الجديد، بعدما قامت إدارة النادى بالحجز للاعب على أحد خطوط الطيران ليصل إلى القاهرة اليوم أو غدا على أقصى تقدير، فيما يسابق مسؤولو القلعة البيضاء الزمن من أجل إعادة الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، خصوصا فى ظل أزمة خطوط الطيران فى المغرب وإيقاف الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

فى شأن آخر، يتابع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، حالة التخبط والارتباك داخل الاتحاد الإفريقى وتأخرهم فى إعلان موعد ومكان إقامة مباراة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى، خصوصا بعد رفض الكاميرون رسميا استضافة المباراة.

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وقال مرتضى منصور، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «يجب على الكاف إخطارنا مبكرا بموعد ومكان المباراة حتى يتسنى لنا حجز الفندق والمعسكر والمباريات الودية قبل المباراة بوقت كاف»، مؤكدا استعداد ناديه للعب فى أى مكان فى العالم، وقال: «مستعدون للعب فى أى من الدول التى طلبت استضافة المباريات، سواء فى تونس أو مصر أو رواندا، ولكن ما نحتاجه فقط هو إخطارنا رسميا بموعد ومكان المباراة». وتابع: «الزمالك يسير بخطى ثابتة ووفقا لاستراتيجية مدروسة، سواء على مستوى فريق كرة القدم أو على المستوى الإدارى».