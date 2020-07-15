شكرا لقرائتكم خبر عن «سنايدر» يعود للتدريبات للتراجع عن الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الهولندى الدولى السابق ويسلى سنايدر لخوض تدريبات كرة القدم، تمهيدًا للتراجع رسميًا عن قرار الاعتزال الذى اتخذه العام الماضى.
وتبعًا لشبكة «فوكس سبورت» يبدأ سنايدر تدريباته فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى، فى مقر نادى «DHSC» وسط أنباء عن انضمامه لصفوف فريق أوتريخت الهولندى الموسم المقبل.
وتناولت تقارير هولندية، مطلع الشهر الحالى، أنباء عن اتفاق بين سنايدر وإدارة نادى أوتريخت، من أجل انضمام النجم الهولندى المخضرم لصفوفه، إلا أن النادى لم يؤكد الأمر رسميًا.
وأعلن سنايدر اعتزاله اللعب العام الماضى، بقميص فريق الغرافة القطرى، بعد مسيرة مميزة تألق خلالها بصفوف العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، وكانت أبرز العروض المقدمة هى ريال مدريد الإسبانى وإنترناسيونالى الإيطالى.
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