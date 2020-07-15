شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحقق أرقامًا قياسية بعد حصد الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق بايرن ميونخ الألمانى، الأكثر نجاحًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، متفوقًا على بقية الأندية المنافسة فى البوندزليجا، وذلك عقب تتويج الفريق البافارى بلقب الثنائية المحلية «الدورى- وكأس ألمانيا» للمرة الثانية على التوالى بالموسم الحالى 2019-2020 الذى أسدل الستار عليه مؤخرًا فى ألمانيا.

وذكر الموقع الرسمى لنادى بايرن ميونخ أن الفريق البافارى حقق إنجازًا جديدًا خارج الملعب هذه المرة، بعدما حصد 50 نقطة فى مؤشر وسائل التواصل الاجتماعى الخاص بالمعهد الدولى لكرة القدم بالتساوى مع شالكه.

وأضاف أن بايرن ميونخ أصبح النادى الألمانى الأنجح على وسائل التواصل الاجتماعى للمرة الثانية بعد عام 2018، وذلك وفقا للمعهد الدولى لكرة القدم الذى يقوم بدراسة وتحليل حسابات جميع أندية البوندزليجا الـ 18 على وسائل التواصل الاجتماعى الرئيسية «فيس بوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب».

وأشار الموقع إلى أن الدراسة اعتمدت على أربعة عوامل وهى: (التفاعل مع المنشورات، ومعدل النشر، ونسبة النمو، وعدد المتابعين).

من ناحية أخرى، حقق بايرن ميونخ مؤخرا الخطوة الثانية نحو تحقيق حلمه فى الفوز بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية فى تاريخه بعد أن حصد لقب البوندزليجا بالموسم الحالى ثم كأس ألمانيا.

وعزز العملاق البافارى صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا ببطولة كأس ألمانيا عقب فوزه باللقب للمرة الثانية على التوالى والعشرين فى تاريخه، على حساب نظيره باير ليفركوزن.

كما فاز البايرن بلقب الدورى الألمانى للمرة الـ30 فى تاريخه، والثامن على التوالى فى الموسم الحالى 2019-2020، حيث حقق العملاق البافارى فوزا كبيرا فى مباراته الأخيرة بالبوندزليجا أمام مضيفه فريق فولفسبورج بأربعة أهداف دون مقابل.

فى سياق آخر، خاض اللاعب ليروى سانى، المنضم حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى لكرة القدم، أول مران له فى النادى البافارى، فى الوقت الذى يقضى فيه جميع لاعبى الفريق تقريبا إجازة فى الوقت الحالى.

وتدرب سانى، الذى انضم إلى الفريق قادما من مانشستر سيتى الإنجليزى منذ عشرة أيام، مع زميله نيكلاس سولى الذى يمضى فى طريقه للعودة مجددا للمنافسات بعدما عانى من إصابة خطيرة فى الركبة.

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ويقضى باقى لاعبى بايرن ميونخ فترة إجازة للأسبوع الثانى بعد أن توج الفريق بالثنائية المحلية (الدورى والكأس)، قبل بدء الاستعدادات لمواجهة تشيلسى الإنجليزى فى إياب دور الستة عشر من دورى أبطال أوروبا يوم الثامن من أغسطس المقبل.

كان بايرن قد فاز ذهابا 3/ صفر فى لندن، وفى حال تأهله سيشارك فى بطولة مصغرة تقام فى الفترة من 12 إلى 23 أغسطس المقبل، سعيا لتحقيق الثلاثية.

ولا يحق لـ«سانى» المشاركة مع بايرن ميونخ فى المباريات المتبقية للفريق فى منافسات دورى أبطال أوروبا للموسم الجارى.