شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: جاهزون لنصف نهائي أفريقيا في أي مكان في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، حالة التخبط والارتباك داخل الاتحاد الأفريقي وتأخرهم في إعلان موعد ومكان إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، خصوصا بعدم رفض الكاميرون رسميا استضافة المباراة.

وقال مرتضي منصور، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» يجب على «كاف» إخطارنا مبكرا بموعد ومكان المباراة حتي يتسني لنا حجز الفندق والمعسكر والمباريات الودية قبل المباراة بوقت كاف، مؤكدا على استعدادا ناديه اللعب في أي مكان في العالم، وتابع: «مستعدون للعب في من الدول التي طلبت استضافة المباريات، سواء في تونس أو مصر أو رواندا ولكن ما نحتاجه فقط إخطارنا رسميا بالموعد ومكان المباراة».

وتابع: «الزمالك يسير بخطي ثابتة ووفقا لاستراتيجية مدروسة، سواء على مستوى فريق كرة القدم أو على المستوى الإداري، مؤكدا أنه ومجلسه يدفعون ضريبة نجاحهم ودفاعهم عن النادي وإعادته لمكانته الطبيعية، مؤكدا أنه توقع الحرب الشرسة والمخططات التي تحاك ضده وضد النادي لإعاقة مسيرته».