مرتضي منصور: جاهزون لنصف نهائي أفريقيا في أي مكان في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: جاهزون لنصف نهائي أفريقيا في أي مكان في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، حالة التخبط والارتباك داخل الاتحاد الأفريقي وتأخرهم في إعلان موعد ومكان إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، خصوصا بعدم رفض الكاميرون رسميا استضافة المباراة.
وقال مرتضي منصور، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» يجب على «كاف» إخطارنا مبكرا بموعد ومكان المباراة حتي يتسني لنا حجز الفندق والمعسكر والمباريات الودية قبل المباراة بوقت كاف، مؤكدا على استعدادا ناديه اللعب في أي مكان في العالم، وتابع: «مستعدون للعب في من الدول التي طلبت استضافة المباريات، سواء في تونس أو مصر أو رواندا ولكن ما نحتاجه فقط إخطارنا رسميا بالموعد ومكان المباراة».
وتابع: «الزمالك يسير بخطي ثابتة ووفقا لاستراتيجية مدروسة، سواء على مستوى فريق كرة القدم أو على المستوى الإداري، مؤكدا أنه ومجلسه يدفعون ضريبة نجاحهم ودفاعهم عن النادي وإعادته لمكانته الطبيعية، مؤكدا أنه توقع الحرب الشرسة والمخططات التي تحاك ضده وضد النادي لإعاقة مسيرته».
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