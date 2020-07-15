راشفورد يحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، أن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، سيصبح أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر، تقديرًا لحملته لمساعدة الأطفال.
ونال «راشفورد» إشادة واسعة بعد نجاح حملة مهاجم منتخب إنجلترا لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها كانت مصدر دعم له في طفولته.
وسينضم اللاعب، البالغ عمره 22 عامًا، إلى أسطورتي النادي أليكس فيرجسون وبوبي تشارلتون في نيل الدكتوراة الفخرية.
وقال راشفورد لموقع ناديه على الإنترنت: «إنه يوم فخر لي ولعائلتي. عند النظر إلى الأسماء التي نالت هذا التقدير في الماضي أشعر بالتواضع».
وأضاف: «لا يزال الطريق طويلًا لمكافحة فقر الأطفال في البلاد، لكن الحصول على هذا التقدير من مدينتي يعني أننا نمضي في المسار الصحيح، وهذا يعني الكثير».
وساعد راشفورد في جمع نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25.22 مليون دولار) مع مؤسسة فير شير لإمداد العائلات بالوجبات خلال جائحة كوفيد-19.
وقال أولي جونار سولشار، مدرب يونايتد، للصحفيين إنه فخور براشفورد ووصفه بأنه «إنسان عظيم».
وأضاف: «يهتم بالآخرين كثيرًا مثلما يهتم بنفسه. أنا فخور جدًا به، وأتمنى أن يحتفظ بهذه الشخصية لبقية حياته».
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