شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تحتفى بإنقاذ «حجازى» لفريقه أمام فولهام.. ومدربه يعتبره رجل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على إنقاذ أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش، الذى حافظ به على نظافة شباك فريقه بيضاء خلال لقاء فولهام مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة 44 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى.

وكان أحمد حجازى أنقذ فريقه من هدف مؤكد فى الدقيقة 21 بعد إبعاد الكرة من على خط مرمى فريقه قبل مهاجم فولهام إيفان كافالييرو ليحمى شباك فريقه من الإصابة، ويخرج اللقاء بالتعادل ويبقى آمال وست بروميتش بالصعود للبريميرليج قائمة بقوة، خاصة أنه يحتل المركز الثانى برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ليدز المتصدر. ويتبقى لفريق وست بروميتش جولتان فقط بست نقاط، وفى حال الحفاظ على المركز الثانى الذى يحتله حاليا يضمن تلقائيا الصعود لمسابقة «البريميرليج».

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن أحمد حجازى قدم أداء رائعا واستطاع إنقاذ فريقه من هدف محقق كاد يبعده عن وصافة الترتيب، واللجوء إلى دورة تأهيلية مثلما حدث العام الماضى وخسرها وست بروميتش وظل متواجدا بالدرجة الأولى. وقال موقع صحيفة «جارديان» إن إنقاذ أحمد حجازى جعل التعادل يخرج سلبيا ويمنح فريقه فرصة الصعود لمسابقة «البريميرليج» بيده وليس بمساعدة الآخرين، ففريق وست بروميتش يحتاج الحصول على 6 نقاط ليضمن صعوده للدورى الإنجليزى واللعب بنفس المسابقة التى تضم النجم المصرى محمد صلاح، قائد ليفربول، ومحمود تريزيجيه، وأحمد المحمدى، لاعبى أستون فيلا. ونال المدافع المصرى إشادة كبيرة من الموقع الرسمى لفريقه، حيث نشر عقب اللقاء مباشرة عبارة باللغة الإنجليزية برفقة صورة للنجم المصرى تقول: «What a performance from @Hegazi» بما يعنى يا له من أداء مميز. فيما منح سلافين بيليتش، المدير الفنى لفريق وست بروميتش، أحمد حجازى لقب رجل المباراة، خاصة أنه أنقذ فريقه من هدف محقق كاد يُدخل فريقه فى حسبة برما.