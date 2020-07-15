شكرا لقرائتكم خبر عن كانوتيه: أتمنى مشاهدة «صلاح ومانى» فى الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المالى فريدريك كانوتيه، لاعب إشبيلية الإسبانى السابق، أنه بكل تأكيد يحب مشاهدة الثنائى محمد صلاح وساديو مانى، لاعبى ليفربول الإنجليزى، فى الدورى الإسبانى خلال الفترة المقبلة لما يمثله الثنائى من قيمة كبيرة.

وقال كانوتيه، خلال مؤتمر صحفى عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من تنظيم «لا ليجا»: «مانى وصلاح لاعبان رائعان للغاية، بكل تأكيد أحب مشاهدة الثنائى فى الليجا يوما ما». وأضاف: «بالطبع ريال مدريد وبرشلونة من الأندية المناسبة لصلاح أو مانى فى الليجا، وجودهما بالطبع سوف يمثل قوة إضافية لليجا».

وأضاف: «لا ليجا تعاملت مع الوضع الراهن بشكل جيد للغاية، وتم استخدام التكنولوجيا بشكل يضيف متعة للمشاهد من المنزل للمباريات، ومحاولات تعويض غياب الجماهير عمل رائع تم من لا ليجا».

وواصل: «أيضا فكرة وجود 5 تبديلات خلال المباريات أمر أعطى مزيدا من الراحة للاعبين بسبب ضغط المباريات بعد العودة من الراحة الطويلة».