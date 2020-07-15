شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعاقب «سالتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، إقامة تقسيمة بين لاعبى الفريق الأول، اليوم، بإدارة تحكيمية للحصول على أكبر استفادة ممكنة من التجربة فى أولى تجارب الفريق، استعدادا لاستئناف الدورى، كما يدرس الجهاز الفنى للفريق مواجهة طنطا وديا بعد الاتفاق مع حرس الحدود وسموحة.

على الجانب المقابل، عمق مهاجم المنتخب الليبى، أنيس سالتو، من هوة الخلاف مع مسؤولى زعيم الثغر، حيث كرر اللاعب نشر صور له وهو يشارك فى مباريات استعراضية لملاعب الخماسى بقميص ناديه السابق الأهلى طرابلس رغم منع جهاز الاتحاد لهذه المباريات ويتواجد اللاعب وفق مصادر الإعلام الليبية بالعاصمة طرابلس، وسبق للاعب إثارة المشاكل مع ناديه التونسى، حينما أشار إلى أنه تعرض للسرقة فى غرفة الملابس من جانب زملائه.

وعلمت (المصرى اليوم) أن (سالتو)، الذى تعرض لعقوبة ٢٥ ألف دولار من الاتحاد العربى، يواجه عقوبات الخصم من الاتحاد السكندرى بعدما سافر اللاعب بدون إذن الجهاز رغم اعترافه بالحصول على كافة مستحقاته.