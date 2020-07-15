الزمالك يترقب وصول «المثلوثي» إلى القاهرة خلال ساعات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الجهازين الفني والإداري بنادي الزمالك، وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الجديد بعدما قامت إدارة النادي بالحجز للاعب على أحد خطوط الطيران ليصل إلى القاهرة اليوم، الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير.
فيما يسابق مسؤولي القلعة البيضاء الزمن من أجل إعادة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، خصوصا في ظل أزمة خطوط الطيران في المغرب وعدم وغلق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.
وسادت حالة من الارتياح والاطمئنان داخل الجهاز الفني بعد سلبية المسحة الثالثة للاعبي الفريق الأول والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب. وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أنه تسلم تقرير رسمي يفيد بسلبية عينة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري وعمال غرف خلع الملابس.
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