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الزمالك يترقب وصول «المثلوثي» إلى القاهرة خلال ساعات

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الجهازين الفني والإداري بنادي الزمالك، وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الجديد بعدما قامت إدارة النادي بالحجز للاعب على أحد خطوط الطيران ليصل إلى القاهرة اليوم، الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير.

فيما يسابق مسؤولي القلعة البيضاء الزمن من أجل إعادة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، خصوصا في ظل أزمة خطوط الطيران في المغرب وعدم وغلق الرحلات الجوية بسبب جائحة .

وسادت حالة من الارتياح والاطمئنان داخل الجهاز الفني بعد سلبية المسحة الثالثة للاعبي الفريق الأول والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب. وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أنه تسلم تقرير رسمي يفيد بسلبية عينة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري وعمال غرف خلع الملابس.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    83,930

  • تعافي

    25,544

  • وفيات

    4,008

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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