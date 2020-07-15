شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول «المثلوثي» إلى القاهرة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الجهازين الفني والإداري بنادي الزمالك، وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الجديد بعدما قامت إدارة النادي بالحجز للاعب على أحد خطوط الطيران ليصل إلى القاهرة اليوم، الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير.

فيما يسابق مسؤولي القلعة البيضاء الزمن من أجل إعادة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، خصوصا في ظل أزمة خطوط الطيران في المغرب وعدم وغلق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

وسادت حالة من الارتياح والاطمئنان داخل الجهاز الفني بعد سلبية المسحة الثالثة للاعبي الفريق الأول والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب. وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أنه تسلم تقرير رسمي يفيد بسلبية عينة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري وعمال غرف خلع الملابس.