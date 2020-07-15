شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف شاب يطلبون دراجة مبادرة «دراجتك صحتك» و2500 دراجة للمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتسليم الدفعة الأولى للدراجات التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة حيث يتم تسليم ألف دراجة للشباب المتقدمين بطلبات الحجز باولية الحجز للمرحلة الأولي من المبادرة التي تتبناها الوزارة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن البدء فورا في الحجز للمرحلة الثانية بداية الأسبوع المقبل بتوفير 2500 دراجة أخرى وفتح باب الحجز عليها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، الذي شهد تقدم 53 ألف شاب وشابة بطلبات رسمية للحجز في المرحلة الأولي مما دفع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعقد جلسة مع مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع للاتفاق على زيادة الإنتاج لتلبية حاجة السوق والشباب المصري، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بتسليم دراجات المرحلة الثانية.

وأكد صبحي أن الهيئة العربية للتصنيع وعدت بتلبية كافة الطلبات التي ستحددها وزارة الشباب والرياضة وأنها على استعداد لمضاعفة الإنتاج بنفس جودة المواصفات والتى قدت صل في المرحلة الثالثة والرابعة إلى 20 و30 ألف دراجة دفعة واحدة وأكد وزير الرياضة على أنه لجنة متخصصة تقوم بمتابعة يومية لطلبات الحجز للوقوف على العدد المطلوب من الدراجات بمنتهي الدقة، على أن يتم تسليم كل دفعة فور الانتهاء من تجهيز دراجتها مباشرة دون الانتظار وبنفس نسبة الخصم والدعم التي توفره الوزارة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.