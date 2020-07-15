شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف شاب يطلبون دراجة مبادرة «دراجتك صحتك» و2500 دراجة للمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتسليم الدفعة الأولى للدراجات التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة حيث يتم تسليم ألف دراجة للشباب المتقدمين بطلبات الحجز باولية الحجز للمرحلة الأولي من المبادرة التي تتبناها الوزارة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن البدء فورا في الحجز للمرحلة الثانية بداية الأسبوع المقبل بتوفير 2500 دراجة أخرى وفتح باب الحجز عليها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، الذي شهد تقدم 53 ألف شاب وشابة بطلبات رسمية للحجز في المرحلة الأولي مما دفع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعقد جلسة مع مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع للاتفاق على زيادة الإنتاج لتلبية حاجة السوق والشباب المصري، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بتسليم دراجات المرحلة الثانية.
وأكد صبحي أن الهيئة العربية للتصنيع وعدت بتلبية كافة الطلبات التي ستحددها وزارة الشباب والرياضة وأنها على استعداد لمضاعفة الإنتاج بنفس جودة المواصفات والتى قدت صل في المرحلة الثالثة والرابعة إلى 20 و30 ألف دراجة دفعة واحدة وأكد وزير الرياضة على أنه لجنة متخصصة تقوم بمتابعة يومية لطلبات الحجز للوقوف على العدد المطلوب من الدراجات بمنتهي الدقة، على أن يتم تسليم كل دفعة فور الانتهاء من تجهيز دراجتها مباشرة دون الانتظار وبنفس نسبة الخصم والدعم التي توفره الوزارة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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