شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يلتقي مسؤولي الجروبات والصفحات الزملكاوية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع مسؤولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، في الثالثة عصر الجمعة المقبل.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الجروبات والصفحات، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي.
وقال الموقع الرسمي للنادي إن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، في كل القضايا، خاصة ملف نادي القرن.
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