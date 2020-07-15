شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يمارس هوايته المفضلة بتدوير اللاعبين أمام بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق بعد قليل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، ضمن مباريات الجولة ٣٦ من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي.

ويحتل السيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، برصيد 72 نقطة، ولكنه حسم الصراع على المركز الثاني، بالإضافة لدخوله اللقاء بروح معنوية عالية، خاصة بعد إلغاء عقوبة منع مشاركة الفريق في المنافسات الأوروبية.

ويدخل جوارديولا هذا اللقاء باحثاً عن الفوز، والتجهيز لمواجهة العودة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.

تشكلية مانشستر سيتي أمام بورنموث.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر- ستونز- أوتامندي- ميندي

خط الوسط: فيرناندينيو- جوندوجان- دافيد سيلفا

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خط الهجوم: فودن- بيرناردو سيلفا- جابريال جيسوس

وفضل جوارديولا إراحة عدد من اللاعبين وتواجدهم على دكة البدلاء وهم: ستيرلنج ولابورت ورودريجو ووكيفين دي بروين، واللاعب الجزائري رياض محرز.