لحسم مصير المعارين.. اجتماع بين كارتيرون وأمير مرتضى في برج العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة مع أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة فور انتهاء معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية لحسم مصير المعارين خصوصا بعدما تلقت إدارة الكرة العديد من طلبات اعارة وتجديد اعارات بعض اللاعبين والتى فضلت لجنة الكرة إرجاء البت فيها لحين الحصول على موافقة مكتوبة من المدير الفني باعارة أي لاعب أو انتهاء اعارته وإعادته للفريق وفقا لرؤيته الفنية.
من جهة ثانية، يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته خلال معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته المهمة والمترقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة في سبتمبر المقبل.
و ويذكر ان المدير الفني للفريق قرر خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام طلائع الجيش وبيراميدز، حيث حدد المدير الفني الثاني والعشرين من يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.
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