شكرا لقرائتكم خبر عن لحسم مصير المعارين.. اجتماع بين كارتيرون وأمير مرتضى في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة مع أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة فور انتهاء معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية لحسم مصير المعارين خصوصا بعدما تلقت إدارة الكرة العديد من طلبات اعارة وتجديد اعارات بعض اللاعبين والتى فضلت لجنة الكرة إرجاء البت فيها لحين الحصول على موافقة مكتوبة من المدير الفني باعارة أي لاعب أو انتهاء اعارته وإعادته للفريق وفقا لرؤيته الفنية.

من جهة ثانية، يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته خلال معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته المهمة والمترقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة في سبتمبر المقبل.

و ويذكر ان المدير الفني للفريق قرر خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام طلائع الجيش وبيراميدز، حيث حدد المدير الفني الثاني والعشرين من يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.