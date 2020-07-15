مصير التجديد لـ حازم إمام في الزمالك في يد المثلوثى وبكار

جدة - عمرو شويل استقر نادى الزمالك على تأجيل ملف تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق حازم إمام لحين حسم موقف الثنائى الجديد في الصفقات المنتظرة خلال الانتقالات الصيفية في هذا الموسم لاسيما وأنهما يشغلان نفس مركز قائد الفريق.

وقرر مسئولو لجنة الكرة في الزمالك تأجيل التجديد لـ حازم إمام، لحين وضوح موقف وحسم رجب بكار لاعب بيراميدز ، وكذلك بعد وصول التونسي حمزة المثلوثى ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، اليوم إلى القاهرة لتوقيع عقود انضمامه إلى الفريق وحال حسم انضمام رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز عندها سيتم تحديد مصير حازم إمام سواء بالتجديد وهو أقل الاحتمالات ، أو ربما الاستغناء عنه بالبيع علي سبيل الاعارة أو البيع النهائي، وربما التجديد لمدة موسم واحد فقط.

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن وصول حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.

ال أفادت تقارير تونسية عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، في القاهرة خلال الوقت الحالي، من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك.

وكان موقع "فوت 24" التونسى، قد أكد أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

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وقال التقرير التونسي إن اللاعب سيتقاضى راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك وعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".

وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.

وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، وسيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.