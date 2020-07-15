شكرا لقرائتكم شاهد.. إيهاب جلال واللاعبين بالأحضان فى ودية المقاصة والطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة على مقابلة اللاعبين بالأحضان في وديق فريقه أمام طلائع الجيش في ظل الإجراءات الاحترازية التي يشدد عليها اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

انتهي الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع طلائع الجيش ومصر المقاصة بتقدم طلائع الجيش بهدف نظيف احرزه أحمد سامي مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 8 من عمر المباراة، من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وهي المباراة الودية الاولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو".

فيما بدأ إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة تشكيل الفريق الفيومى للقاء الودى والذى ضم كل من :"محمود حمدي - احمد مودي - محمد دبش - مصطفي شبيطة - خالد اوتشو - عصام حسن - محمد مسعد - صلاح ريكو - محمد رمضان - صلاح امين- محمد الدسوقى".

وتعد هذه الودية هى الاولى التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا وتنقلها قناة أون تايم سبورت 2 على الهواء مباشرة ، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.