شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الألماني ترسل للأندية توجيهات عودة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أنها أرسلت توجيهات بشأن عودة الجماهير للأندية الستة والثلاثين، التي تلعب في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

أوضحت الرابطة أن التصور المكون من 41 صفحة بمثابة توجه للبنية الأساسية للمفاهيم ويحتوي على العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار.

كما تم تقديم الكتيب الذي يحتوي على هذا التصور إلى وزارة الصحة الألمانية، وأكد متحدث باسم الوزارة أنه يتضمن الجوانب الرئيسية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

يتعين تطبيق أعلى معايير السلامة للسماح بعودة المشجعين، اعتماداً على مدى انتشار الفيروس في المنطقة المعنية وفقط بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية المحلية.

وتم استكمال موسم 2019 - 2020 بالدوري الألماني (بوندسليغا) بدون جماهير، وأيضا بعد رؤية تفصيلية من رابطة المسابقة واتحاد الكرة المحلي، حيث كانت بمثابة مخطط سار على نهجه عدد من الدوريات الأخرى.

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ولكن رابطة بوندسليغا والأندية تأمل الآن في عودة بعض المشجعين على الأقل إلى الملاعب خلال الموسم الجديد الذي يبدأ في منتصف سبتمبر القادم.

وذكرت وزارة الصحة الألمانية أنه ستكون هناك حاجة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ولن يسمح بوجود أماكن وقوف، كما فرضت حظرا أيضا على تناول الكحول.

وقال متحدث باسم الوزارة: المفتاح الآن هو أن جميع أندية بوندسليغا تطبق هذا التصور وتكيفه مع ظروف ملاعبها مع السلطات المحلية المعنية.

من جانبه، أعرب نادي يونيون برلين، الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الألماني، عن أمله في إقامة المباريات وسط حضور جماهيري كامل مرة أخرى في الموسم القادم عن طريق اختبار جميع المتفرجين للتأكد من خلوهم من العدوى، ورغم ذلك أثيرت الشكوك بشأن عدم إمكانية حدوث ذلك.

كشفت الرابطة أن بعض الجوانب العامة، مثل منح تذاكر لمشجعي الفرق الزائرة، سيتم مناقشتها في اجتماع استثنائي للأعضاء قبل بداية الموسم الجديد.