إصابة بارنز بكورونا ووصول هاردن الى اورلاندو

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ميامي: أعلن لاعب ساكرامنتو كينغز هاريسون بارنز إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما وصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الى اورلاندو للالتحاق بزملائه قبل استئناف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتواصل الأندية الـ22 المشارِكة استعداداتها لاستئناف الموسم في 30 يوليو في مجمع "ديزني وورلد" بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة، بعد توقف منذ 11 مارس إثر إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

الا ان بارنز لن يكون متواجدا مع فريقه أقله في الفترة القصيرة المقبلة بعدما أعلن عن إصابته بـ"كوفيد-19".

وكتب عبر حسابه على تويتر "قبل مغادرة الفريق (الى اورلاندو) الاسبوع الماضي، شُخصت ايجابيا بكوفيد-19. لا أعاني من عوارض وأنا بحال جيدة. أنا في العزل وألتزم بالبروتوكول الصحي حتى يسمح لي بالعودة".

وتابع "آمل أن أنضم الى فريقي في اورلاندو عندما يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك. إبقوا بأمان".

وسيخضع بارنز لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي وسينضم الى كينغز ما إن تأتي النتيجة سلبية مرتين. ومع ذلك، عند وصوله الى "ديزني وورلد"، سيخضع للمزيد من الفحوصات ويعزل نفسه في غرفته لمدة يومين بعيدا عن أفراد ناديه.

وانتقل بارنز (28 عاما) من دالاس الى ساكرامنتو في شباط/فبراير 2019 وهو يسجل معدل 14,7 نقاط في المباراة الواحدة اضافة الى 4,8 متابعات و2,4 تمريرات حاسمة لفريقه الذي يطارد ممفيس غريزليز لآخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" عن المنطقة الغربية.

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ويعود كينغز الى المنافسات بمواجهة سان انطونيو سبيرز في 31 يوليو.

الى ذلك، وصل هاردن الذي يتصدر ترتيب الهدافين بمعدل 34,4 نقطة في المباراة الواحدة قبل التوقف، الى المجمّع مساء الثلاثاء بعد خمسة أيام من وصول روكتس الى الفندق. لم يُكشف عن سبب تأخر وصول هاردن وسيتحتم عليه عزل نفسه قبل الالتحاق بالتمارين.

ويغيب عن صفوف هيوستن النجم الآخر راسل وستبروك الذي أعلن الاثنين إصابته بكوفيد-19.

ويحتل روكتس المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 40 انتصارا مقابل 24 هزيمة ويستأنف موسمه بمواجهة دالاس مافريكس في 31 من الشهر الحالي.

وتواجد الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس أيضا في "فقاعة" أورلاندو، بعد أن أصيب في يونيو الفائت بالفيروس أثناء تواجده في بلاده، قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية مرات عدة ما سمح له بالانضمام الى فريقه الذي يلتقي ميامي هيت في الاول من أغسطس.

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