بوروسيا دورتموند يفسخ عقده مع شورله قبل عام من نهايته

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برلين: أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء فسخ تعاقده مع أندريه شورله بالتراضي، بعدما فشل المهاجم المتوج بلقب مونديال 2014 لكرة القدم، في إثبات نفسه في تشكيلة الفريق.

وانضم شورله، صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف ماريو غوتسه (1-صفر) في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، الى دورتموند في العام 2016 آتيا من فولفسبورغ في صفقة قيمتها 30 مليون يورو (34 مليون دولار).

وكان إبن الـ29 عاما يرتبط مع دورتموند بعقد حتى سنة 2021.

لكنه فشل في ترك بصمة في تشكيلة الفريق، وأعير الى فولهام الانكليزي في موسم2018-2019، والى سبارتاك موسكو الروسي لموسم 2019-2020.

ونقل موقع دورتموند عن شورله قوله "بالنظر الى الوراء، لقد كانت فترة تخللتها إيجابيات وسلبيات، ولكن أيضا العديد من التجارب القيمة على الصعدين الرياضي والشخصي".

وقال الرئيس التنفيذي للنادي هانس يواكيم-فاتسكه لموقع "سبورت 1" الالكتروني "بالطبع لم تكن قصة ناجحة للطرفين (...) لهذا السبب، كان من الأفضل إلغاء العقد قبل أوانه".

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وبات شورله لاعبا حرا مع فتح باب فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا الأربعاء، والتي تستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

سجل 22 هدفا في 57 مباراة دولية خاضها مع المانشافت آخرها في العام 2017، بما فيها هدفان في الفوز التاريخي 7-1 على البرازيل في عقر دارها في نصف نهائي مونديال 2014.

ومع دورتموند، خاض شورله 52 مباراة، سجل فيها ثمانية أهداف فقط.

وانضم شورله بذلك الى زميله غوتسه الذي غادر دورتموند الشهر الفائت إثر انتهاء عقده بعد أربعة اعوام في ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، حيث لم يبدِ أي من الطرفين رغبة في التجديد.

وفشل غوتسه (28 عاما) في حجز مكان أساسي له في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر.

وحل دورتموند هذا الموسم ثانيا في ترتيب البوندسليغا، للمرة الثانية تواليا خلف بايرن ميونيخ الذي توج باللقب للعام الثامن توالياً.