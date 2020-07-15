إعلان جدول نهائيات مونديال 2022

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الدوحة: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث الأربعاء، جدول نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، على ان تقام مباراتها الافتتاحية في استاد البيت في 21 نوفمبر، والنهائية في لوسيل في 18 ديسمبر.
وأوضحت اللجنة في بيانها ان استاد البيت الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، سيشهد إقامة المباراة الافتتاحية عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في 21 نوفمبر 2022.
وستقام المباراة النهائية عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي على استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف شخص، في 18 ديسمبر، والذي يصادف اليوم الوطني للدولة الخليجية.
وحدد المنظمون دور المجموعات بـ12 يوما، بمعدل أربع مباريات يوميا (13:00، 16:00، 19:00، و22:00 بالتوقيت المحلي)، على ان يرتبط تحديد المباريات بقرعة البطولة المقرر إجراؤها بعد نهاية التصفيات المؤهلة في مارس 2022.
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