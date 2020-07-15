شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يتألق في تدريبات حراسة المرمي على ملعب التتش بالجزيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم شريف إكرامي، حارس مرمي النادي الأهلي، في كامل لياقته البدنية في آخر تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ونشر إكرامي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يتدرب على التقاط الكرة وهو مقيد من الجزء الخلفي ليعيق بعض التقدم من أجل التقاط الكرة.

وتحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق لعدة دقائق على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، حيث إنفرد فايلر بحارس الأهلي عقب انتهاء المحاضرة الجماعية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالحارس في الجلسة التي استمرت عدة دقائق.

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تواجد فايلر في جزء من تدريبات حراس المرمي لمتابعة الوحدات التدريبية التي يحصل عليها حراس الأهلي، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبيرتحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.









ويستعد الأهلى لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني حدد يوم 23 من الشهر الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.

يخضع لاعبو الأهلي والجميع في فريق الكرة من جهاز فني وطبي وإداري وعمال غرفة خلع الملابس للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع ، وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها الأهلي، ويحرص النادي الأهلي على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.