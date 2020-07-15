شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يكشف اهتمام فيفا بالناشئين المصريين بسبب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم أنه يوجد اهتمام كبير من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " بقطاع الناشئين داخل الأندية المصرية لبناء أجيال مثل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب الفراعنة وما حصل عليه من انجازات فردية وبطولات قارية ودولية فى السنوات الأخيرة.

وأوضح محمود سعد خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه لابد من التعامل مع اللاعبين الناشئين وتهيئتهم على الاحتراف الخارجي و التكيف مع الأجواء الاحترافية حيث كان يوجد مواهب كثيرة مثل إبراهيم حسن و حسام حسن و لكن لم يكتب لهم النجاح عندما أحترفوا في الدورى السويسرى ، مؤكداً أن محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي يحقق نجاحات كبيرة فى الخارج وهو ما جعل الكثير من الخبراء بالاتحاد الدولي بمتابعة الناشئين فى مصر لإختيار الأفضل من بينهم خلال الفترات المقبلة.

أعلن محمود سعد عن المسابقات التى تنظمها الجبلاية للمراحل السنية فى الموسم الجديد 2020-2021 والتى جاءت كالتالى.. بطولة الجمهورية "أ" لمواليد 2001 – 2003 – 2005 – 2006، يهبط منها 3 فرق لبطولة الجمهورية "ب" ويصعد 3 أخرون لـ"أ"، كما يهبط 3 فرق من بطولة الجمهورية "ب" لدورى القطاعات مواليد 2001 – 2003 – 2005 – 2006، ويصد من دورى القطاعات لدورى الجمهورية "ب" أول 3 فرق.

وبطولة الجمهورية "أ" لمواليد 99 – 2001 – 2003 – 2006 يهبط منها 3 فرق لدورى القطاعات موالد 99 – 2001 – 2003 – 2005 – 2006، ويصعد من الأخير أول 3 فرق.