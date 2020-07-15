شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنع حمزة المثلوثي تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الزمالك صفقة التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية يونيو الماضي، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل انضمام اللاعب للقلعة البيضاء يثني مسئولي الزمالك عن المضي قدما في تجديد عقد حازم إمام الظهير الأمن وأحد كباتن الفريق الأبيض؟.

وسبق وصرح أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، انه يستغل الفترة الحالية لانهاء بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها التجديد لبعض اللاعبين حيث تم التجديد لمحمود علاء مدافع الفريق حتى نوفر له الاستقرار التام، موضحا أن حازم إمام الظهير الأيمن وأحد كباتن الفريق سيتم تجديد عقده خلال أيام قليلة.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن وصول حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.

وأفادت تقارير تونسية عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، في القاهرة خلال الوقت الحالي، من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك.

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وكان موقع "فوت 24" التونسى، قد أكد أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

وقال التقرير التونسي إن اللاعب سيتقاضى راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك وعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".

وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.

وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، وسيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.