شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن خوض وديتين فى معسكر إعداده بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز خوض مواجهتين وديتين فى معسكر الإعداد المقبل المقرر إقامته بالإسكندرية، فى إطار تحضيراته لاستئناف مباريات الدورى الممتاز فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ويختتم بيراميدز معسكره بالقاهرة صباح الجمعة، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية يومى السبت والأحد بناء على خطة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، على أن يبدأ معسكره في الإسكندرية بداية من الاثنين المقبل.

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وكشف هاني سعيد المدير الرياضي للنادي أن فريق بيراميدز سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره ببرج العرب حيث يواجه الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء.

فيما يواجه بيراميدز، نظيره المصري يوم 26 يوليو الجاري بملعب برج العرب الفرعي، على أن يختتم معسكر الإسكندرية مساء يوم 29 يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز نظيره مصر المقاصة، غدًا الخميس، على ملعب الدفاع الجوى، وأسندت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، إدارة المباراة لطاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، ويعاونه كل من أحمد حسا طه وشريف عبد الله، حيث خضع اليوم الأربعاء، طاقم الحكام لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا، استعدادًا لإدارة اللقاء.