شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يطلب تحليل العينة "B" للاعبات الحاصلات على المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين ، الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، بتحليل العينة الثانية للاعبتي المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي ، بعد أن جاءت نتيجة تحليل العينة الأولى إيجابية خلال مشاركتهما في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي المؤهلة للأولمبياد والتي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي ، والتي نجح المنتخب في الحصول على المركز الأول متفوقاً علي منتخب جنوب أفريقيا الذي جاء في المركز الثاني.

وأرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، خطاباً إلي اتحاد الجمباز لإخطارهم بثبوت ايجابية عينة لاعبتين من المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي .

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ومن جانبه ، أكد دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو أن الوكالة تستعد لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات بعد قرار دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى فى جميع الألعاب، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا طلبت سحب عينات من اللاعبين خلال فترة التوقف، إلا أن الوكالة المصرية طلبت تأجيل سحب العينات حتى عودة النشاط مرة أخرى.