مدبولى: أحلم بالفوز باللقب العربى والدراويش بوابتى لتحقيق حلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى عن استمتاعه باللعب والتواجد ضمن صفوف الدراويش نظرا لتناسب طريقه لعب الفريق مع قدارته الفنية ، وانضم مدبولى لصفوف الدراويش قبل بداية هذا الموسم قادما من الزمالك ، وأضاف:”بكل تأكيد فترة التوقف اثرت بشكل سلبى على الفريق وعلى كل فرق العالم ،لكننا نعمل بجد ونتدرب على فترتين من أجل استعادة تألقنا قبل استئناف المنافسات الرسمية”.

وواصل مدبولى :”اثق فى كل زملائى على عودة الفريق بكل قوة خلال الفترة المقبلة فى ظل حالة الشغف لدى الجميع لاثبات تألقه”واتبع :”الدراويش سيكون بوابتى لتحقيق حلم أى لاعب بالانضمام لمنتخب بلاده ورفع رايته عاليا”.

وأتم صانع ألعاب الدراويش تصريحاته :” احلم برفع لقب كأس البطولة العربية واسعاد جماهيرنا المتعطشة لتحقيق البطولات من جديد”.

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ركز ديديه جوميز المدير الفنى الفرنسى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على تحفيظ لاعبيه عددا من الجمل الفنية أثناء مران الفريق صباح الأربعاء، ويخوض الفريق أول ودياته غدا الخميس أمام أسوان، ضمن برنامج الإعداد والتحضير لاستئناف المنافسات الرسمية، المران اشتمل على كيفية تسلم الكرة بنجاح تحت الضغط، والارتداد السريع من الحالة الدفاعية للهجومية، كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية قبل أن يؤدوا بعض التدريبات البدنية مثل القفز عبر الحواجز والتى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وتحدث جوميز أكثر من مرة مع اللاعبين لتصحيح أخطائهم خلال المران وطالبهم بتنفيذ تعليماته بشكل دقيق قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين ، وواصل محمد الشامى جناح الفريق تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى نظرا لمعاناته من التواء فى كاحل القدم.

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدورى.