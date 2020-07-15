شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أبو ريدة وكردي ومجاهد في تأبين رئيس نادي شربين السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ومعه كرم كردي وأحمد مجاهد عضوي المجلس السابقين على حضور تأبين الراحل محمد الدكروروي رئيس نادي شربين السابق و الذى توفي منذ شهر ، وسط حضور عدد كبير من رؤساء الأندية و نواب البرلمان.

كما شهد التأبين الذى نظمه مجلس إدارة نادي شربين اليوم برئاسة ممدوح جعفر حضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على رأسهم النائب سمير موسي رئيس نادي الزرقا بدمياط ومحمود الجيار رئيس نادي العمال و هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد والحاج محمد الخياط رئيس نادي المطرية و إسلام مسعد رئيس نادي المنصورة وأحمد أبو ضحا رئيس نادي نبروه و طارق عبدالهادي(نادي جزيرة الورد) وعديد من نواب البرلمان و فتحي عِوَض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم ومدير المنطقة و حمدي الصباغ.

كما شهد حفل تأبين الراحل محمد الدكروري تواجد أفراد أسرته وتم تكريمهم من قبل الحضور .

كان هاني أبو ريدة قد أعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس على أن يعلن عن قائمته فور تحديد موقف الانتخابات المقبلة سواء بإقامتها لمدة عام أو اربعة سنوات ، أم سيتم التمديد للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني وهو ما سيحسمه فيفا خلال الفترة المقبلة.

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أبو ريدة و كردي فى تأبين رئيس شربين السابق

مجاهد ورؤساء الأندية فى تأبين رئيس نادي شربين

تأبين رئيس نادي شربين