شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُجرى المسحة الطبية الرابعة قبل مواجهة المقاصة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مسحة طبية رابعة اليوم، الأربعاء، بمعسكره المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل خوض مباراته الودية الأولى مساء الخميس والتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي.

أوضح محمد صلاح مدير الفريق أن بيراميدز في إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس كورونا.

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شدد على أنه خضع كذلك طاقم الحكام الذي يدير المباراة ويقوده الحكم محمد الحنفي للمسحة الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية مشددا على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين طاقم الحكام بقيادة الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وشريف عبد الله لإدارة المواجهة الودية وطبقا للتعليمات خضع طاقم التحكيم بالكامل كذلك للمسحة الطبية في إطار الالتزام الكامل بتعليمات اللجنة الطبية.

ويتواجد بيراميدز حاليًا فى معسكر مغلق فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.