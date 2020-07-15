شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم محور حديث صفقات الأهلى والزمالك المنتظرة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الموسم الكروى الحالى 2019 / 2020 لم يستكمل بعد بسبب انتشار فيرس كورونا، ومن المنتظر أن تستأنف المواجهات يوم 6 أغسطس المقبل، إلا أن ملف صفقات القطبين "الأهلى والزمالك" فُتح مبكرًا، بل وأعلن مسئولو القلعة الحمراء عن التعاقد رسميًا مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب لمدة 5 سنوات مقبلة، وهناك العديد من اللاعبين المميزين على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، ارتبطت أسماؤهم بصفقات القطبين لتدعيم الصفوف فى الميركاتو الصيفي المقبل، ونرصد أبرز 7 أسماء مرشحة للفريقين فى التقرير التالى.

نبيل عماد دونجا

ينتظر مسئولو الزمالك الرد الرسمي من نادي بيراميدز بشأن صفقة ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث حصل الزمالك علي موافقة اللاعب وتم الاتفاق علي جميع التفاصيل المالية للعقد ومدة التعاقد، ويتبقي موافقة بيراميدز قبل الحصول علي توقيع اللاعب رسميًا وإعلان الصفقة.

ويرتبط دونجا بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023 / 2024، ويعتبر دونجا صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد، وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن دونجا يقوم بالضغط على مسئولي بيراميدز لإقناعهم بالموافقة على رحيله وانتقاله لصفوف الزمالك، لاسيما وأن رغبة اللاعب كبيرة فى ارتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد.

عبد الله بكرى

وأتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.

رجب بكار

دخل رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، سباق الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما أبلغ مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الموسم الجديد، وذلك لحسم مصيره خلال المرحلة الجارية، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بإتمام خطوة انتقاله خلال الفترة الجارية، بعدما كشف مصدر مقرب منه عن تلقيه اتصالات خلال الفترة الجارية من الأبيض لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

​

فيما أخطر هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، بكار بضرورة الانتظار لحين حسم مصير منافسات الموسم الحالى، خاصة أن النادى يرتبط بمواجهات فى بطولة الدورى الممتاز، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى اللاعب للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه حول تنفيذ رغبته الحالية بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة، من أجل التوقيع لقلعة ميت عقبة، للانتقال إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

Advertisements

باهر المحمدى

يقود محمود الخطيب رئيس الأهلى الجولة الأخيرة من مفاوضات ضم باهر المحمدى نجم دفاع الإسماعيلى، وذلك من خلال فتح خط مباشر مع إبراهيم عثمان رئيس الدراويش، وبدأ مسئولو الأهلى مفاوضات ضم باهر منذ فترة، إلا أن العرض الأحمر قوبل بالرفض خوفاً من غضب الجماهير الإسمعلاوية بسبب التفريط فى أهم أعمدة الفريق، وتلقى باهر المحمدى مؤخراً عرضاً من أحد الأندية النمساوية للرحيل إليه بداية من الموسم المقبل، لينضم للعروض التى تلقاها اللاعب سواء من أوروبا أو من أندية الخليج، إلا أن رغبة اللاعب الأولى هى الانتقال للأهلى.

ورفض باهر المحمدى عرض ناديه الخاص بتمديد عقده موسما إضافيا مقابل الموافقة على احترافه بنهاية الموسم الجارى، حيث وضع مسئولو الدراويش شرطًا للموافقة على إعارة باهر المحمدى بنهاية الموسم الجارى لأى من الأندية الخليجية تمديد اللاعب تعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما أن عقد باهر مع الدراويش يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترطوا تعاقد اللاعب ليصبح مرتبطا بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

إيريك تراورى

حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع البوركينى إيريك تراورى نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهى المرة الثانية التى يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، ورفضت إدارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل البوركينى إيريك تراورى نجم الفريق سواء للأهلى أو لغيره من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، مؤكدين على تمسكهم به ليصبح الناجى الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر أن تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية فى نادى بيراميدز.

لعب تراورى فى عدة أندية بالدورى المصرى، منها أسوان ثم المقاصة، و بيراميدز، ووصل إجمالي مشاركاته فى الإجيبشيان ليج إلى 137 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا، وصنع 24، وحصل تراورى على 18 بطاقة صفراء إضافة إلى طرد واحد.

محمد عبد العاطى

أصبح محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على قائمة انتظار صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، حيث كشف مصدر مطلع بالفريق الدجلاوى عن أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون معرفة موقف بيراميدز من الاستغناء عن خدمات نبيل عماد دونجا، الذى أبدى رغبته فى الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة بداية من الموسم المقبل، وأضاف المصدر أن الزمالك وضع عبد العاطى على قائمة الانتظار، بحيث إذا لم تنجح مفاوضات ضم نبيل عماد دونجا من بيراميدز، سيكون عبد العاطى هو الخيار الثانى أمام الفريق الأبيض، ومن ثم بدأ المفاوضات مع مسئولى وادى دجلة لحسم الصفقة.

وكان بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على مسئولى نادى الزمالك، محمد عبد العاطى لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اسم اللاعب ارتبط كثيرًا بالقلعة البيضاء، وفى كل مرة يتم التحدث فيها عن رغبة مسئولى الأبيض فى تدعيم صفوفهم خاصة مركز الوسط يُطرح اسم "عبد العاطى"، لذلك قام بعض وكلاء اللاعبين بعرض اللاعب من جديد على مسئولى النادى الأبيض لإعادة التفكير فى الاستعانة به فى المرحلة المقبلة.

محمود وادى

كشف مصدر داخل إدارة النادى المصرى البورسعيدى عن أن مسئولى الزمالك أعادوا فتح المفاوضات بشان ضم محمود وادي مهاجم الفريق إلي صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، وقال المصدر إن مسئولي الزمالك يتابعون تطورات أزمة منع المصري من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" واقتراب حلها رسميًا، وهو ما جعل إدارة الزمالك تعيد فتح المفاوضات مرة أخرى وتجدد رغبتها في التعاقد مع محمود وادى، وذلك بعدما رفضت إدارة المصري في وقت سابق الاستغناء عن اللاعب قبل اقتراب حل ازمة القيد للتعاقد مع بديل سوبر له.