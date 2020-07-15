شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم ملف نادي القرن لاتحاد الكرة غدا لتصعيده للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصد داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك، انه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة غدا تمهيدا لتقديمها إلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية ، حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت ان الزمالك الاحق بلقب نادي القرن من الأهلي، وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد و تجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

من ناحية أخرى ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب، وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين بالمعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض ثلاث مباريات ودية في معسكر برج العرب مع كل من سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز، حيث حدد الجهاز الفني يوم الأحد المقبل لمواجهة سموحة ويوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

فيما كشف موقع "فوت 24" التونسى أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

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وقال التقرير التونسي إن اللاعب سيتقاضى راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك وعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".

وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.