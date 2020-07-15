شكرا لقرائتكم خبر عن موهبته تفوق محمد صلاح.. 3 نجوم منحوا شيكابالا الأفضلية على نجم ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمود عبد الرازق "شيكابالا" واحدا من أمهر اللاعبين فى تاريخ الزمالك والكرة المصرية، ويحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة من جانب الجماهير البيضاء.

وظهر شيكابالا للمرة الأولى فى موسم 2002/2003، وفى سجله منذ ذلك الحين 346 مباراة خاضها مع أندية مصرية، وخليجية، وأوروبية، سجل خلالها 80 هدفا، وصنع 79 هدفًا فى مسيرته، أى ساهم بنحو 159 هدفًا خلال تواجده فى الملاعب منذ ظهوره الأول.

موهبة شيكابالا اعترف بها كل متابعى كرة القدم المصرى أهلاوية كانوا أو زملكاوية، والذى وصفوه بأنه من أفضل المواهب التى أخرجتها الكرة المصرية والزمالكاوية على وجه الخصوص.

ولكن ذهب بعض النجوم أن موهبة شيكابالا تفوق موهبة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، الذى يحقق أرقاما قياسيا على مستوى العالم، حيث جاء ثالثا فى قائمة أفضل لاعبى العالم، بالإضافة لقيادته للريدز لتحقيق دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية وأخيرا الدورى الإنجليزى البريميرليج، واختياره أفضل لاعب فى البريميرليج الموسم الماضى وحصوله على الحذاء الذهبى مرتين متتاليتين وفى طريقه للثالثة. لمعرفة الـ3 نجوم الذين منحوا شيكابالا الأفضلية على نجم ليفربول من هنا وفى سياق آخر، أكد شيكابالا، أن بعض اللاعبين تخشى الاعتراف بإصابتها بفيروس كورونا، وهو ما يحمل مخاطرة مضاعفة على جميع اللاعبين في مختلف الأندية. Advertisements

وتابع شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: "ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين رسالة واضحة للجميع بضرورة عدم استكمال هذا الموسم".

وأضاف شيكابالا: لا أوافق على مواجهة فرق بها إصابات مؤكدة بكورونا مثل نادي طنطا، وفي نفس الوقت لن أتحمل البقاء خارج منزلي لمدة 17 مباراة حتى أحافظ على أسرتي من الإصابة.

وأكد نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع لاعبي الفريق متخوفين من خوض التدريبات في ظل تفشي فيروس كورونا واصابة الحارس محمد عواد بالوباء.