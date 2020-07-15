شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى : الإسماعيلى بيتى .. ولن أرحل إلا للاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باهر المحمدى قائد الإسماعيلى أنه بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من الإصابة والتى ستكون عقب إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه يخوض حاليا برنامج تأهيلى مكثف بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبى بعد عودته من الخارج فى أعقاب موافقة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على سفره لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته.

وأضاف المحمدى فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى:”جميع اللاعبين فى أقصى حالات التركيز والاصرار ،وطالبتهم كقائد للفريق بضرورة اسعاد الجماهير وتقديم لقب كأس البطولة العربية هدية لهم ، نظرا لحجم المساندة والدعم المستمر الذى يقدموه لنا طوال فترات الانتصارات وأيضا مع تراجع النتائج”.



فيما يتعلق بتضرر الإسماعيلى من توقف النشاط لفترة طويلة ، قال مدافع الدراويش الدولى :”لا أتفق مع ذلك فالدراويش فريق كبير لديه شخصية ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة ،ولديه لاعبون من أصحاب الخبرات تؤهلهم لتحقيق العروض القوية بعد استئناف النشاط بشكل رسمى”.



واستكمل:”تعاهدنا جميعا كلاعبين وجهاز فنى مع المهندس ابراهيم عثمان بصفته المشرف العام على قطاع الكرة ، على استغلال البطولة العربية فى العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل واعادة اسم النادى براقا فى سماء الوطن العربى”.



وأتبع مدافع الدراويش :”جماهير الإسماعيلى لها دور كبير فى صنع نجوميتى منذ الصغر والانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية بمختلف بأعمارها وسأظل مدينا لهم بكل الفضل وكذلك المهندس ابراهيم الذى أتاح لي فرصة حمل شارة قيادة الفريق فى سن مبكر ، ارتبط بعقد طويل الأمد مع النادى وسأظل دائما تحت أمر النادى ومجلس إدارته برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الذى يقدم لنا كافة أنواع الدعم سواء المادى أو المعنوى”.

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وبسؤاله عن رغبته فى الرحيل لأحد الأندية فى مصر ،أجاب المدافع الدولى قائلا :” الإسماعيلى هو بيتى ولاأنوى الرحيل عنه إلا من خلال الاحتراف الخارجى وبشكل يرضى جميع الأطراف ، المهندس إبراهيم عثمان صرح بأنه لن يترك أى لاعب للاحتراف شريطة حصد لقب للنادى ولذلك سأعمل جليا من أجل هذا الحلم”.



واسترسل :”كل ما أثير حولى مؤخرا فى وسائل الأعلام المختلفة حول القيام بالتوقيع لأحد الأندية فى مصر ورغبتى فى الرحيل هو غير صحيح بالمرة ، تلك الأنباء تستهدف إثارة البلبة والجماهير ضدى والتى أعلم مدى وعيها بحبى وعشقى للنادى الإسماعيلى”.



وفيما يتعلق بعروض الاحتراف “أي لاعب يُقدم أداءً جيدا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضا، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الإسماعيلى واحترم هذا العقد وأُقدره تماما، وعندما رفض النادى رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء”.



وتابع:”التواجد بالإسماعيلى شرف كبير لأي لاعب وأنا أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب مجلس الإدارة ببقائي، واعتبر ذلك تقديرا لمكانتي وأهميتي في الفريق وأؤكد أنني لن أرحل عن الإسماعيلى إلا عبر الباب الكبير وبالطرق الشرعية”.



وواصل حديثه :”اتمنى من الجماهير عدم الانسياق وراء تلك الاخبار المغلوطة ومساندة كيان النادى الإسماعيلى الكبير بهدف تحقيق الهدف الأهم والأغلى وهو تحقيق بطولة بعد غياب طويل ، وأؤكد أننى أشعر بالفخر للتواجد في هذا النادي الكبير في ظل الدعم اللامحدود الذي أحظى به من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير، كل الأجواء هنا تساعد على النجاح.. لا ينقصنا سوى التتويج بالبطولة العربية”.



ووجه المحمدى رسالة لجمهور الإسماعيلى:”أنتم السند والداعم الأهم لنا ، نبذل ما في وسعنا من أجل إسعادكم، وأتمنى أن تكونوا دائما في خلف الفريق لاسيما أنه لايوجد أى لاعب يبخل بأي جهد من أجل تحقيق الانتصارات والسعى نحو العودة للفوز بالبطولات”.‎