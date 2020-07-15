شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سامى يتقدم للطلائع بهدف فى شباك المقاصة باللقاء الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد سامى مدافع طلائع الجيش لفريقه بهدف فى شباك مصر المقاصة فى اللقاء الودى المقام حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، وكان محمود عاشور حكم مباراة الطلائع والمقاصة قد أخر انطلاق المباراة الودية التى تجمع الفريقين لتبدأ فى الخامسة والربع عقب ظهور مسحة كورونا للفريقين والتى جاءت سلبية تماماً ، وتقام مباراة طلائع الجيش مع مصر المقاصة الودية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، وهى الودية الأول التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا وتنقلها قناة أون تايم سبورت 2 على الهواء مباشرة ، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن كورونا.

وأعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل لاعبيه لمواجهة مصر المقاصة فى اللقاء الودى الذى يجمعها بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وضم تشكيل الطلائع كل من :"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو".

فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة تشكيل الفريق الفيومى للقاء الودى والذى ضم كل من :"محمود حمدي - احمد مودي - محمد دبش - مصطفي شبيطة - خالد اوتشو - عصام حسن - محمد مسعد - صلاح ريكو - محمد رمضان - صلاح امين- محمد الدسوقى".

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واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.