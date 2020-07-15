- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و أشار محمد مصيلحى إلى أن مجلس إدارة النادي قام بالتواصل مع إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل و خبرة كبير على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة ، و حاز على ثقة و ترشيح اللجنة المشكلة من مجلس إدارة النادي و التي تم تشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس و إبراهيم شعبان و محمود القاضي أعضاء المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و التي قامت برفع تقريرها الذى أوصى بالتعاقد معه .
و أكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تمام في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين ، متمنياً النجاح و التوفيق له في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.
تعيين أمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين فى الاتحاد السكندرى (2)
تعيين أمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين فى الاتحاد السكندرى (3)
تعيين أمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين فى الاتحاد السكندرى (4)
تعيين أمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين فى الاتحاد السكندرى (1)
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين إمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.