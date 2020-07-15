شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: المحمدى وعبدالرحمن مجدى لن يرحلا.. ولدينا أزمة مع كادو وهمام طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب النادى الإسماعيلى أن الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبا الفريق مستمرين مع الدراويش، ولا نية لرحيلهما فى الفترة المقبلة، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت "مجلس إدارة الإسماعيلى أكد أن المحمدى وعبد الرحمن مجدى لم تصلهم عروض ولا نية للنادى فى التفريط فى جهودهم نحن نقبع فى مركز لايليق بنا فى الدوري ونحتاج لكل جهود لاعبينا".

ويضيف أبو جريشة "باهر لاعب كويس وجاله قبل كدا عرض من الإمارات لكن الإسماعيلى رفض ولم يتقدم نادى مصر بعرض لشرائه حتى الآن، وعبد الرحمن مجدى لم تصله عروض وهو مركز يعمل حاجة مع الدراويش بعد عودة الدورى".

وتابع مدرب الإسماعيلى "وصلنا للأسبوع الثانى فى فترة الإعداد ولم نصل لنسبة 40% من الجاهزية البدنية لكن هناك دوافع كبيرة لدى اللاعبين لاستعادة مستواهم، الأمور تسير على ما يرام ونواجه مشكلة فقط مع الأجانب، عاد بيكيتى سيلفا، فيما يتدرب فخر الدين بن يوسف فى منتخب تونس، فيما نواجه أزمة فى إعداد الثنائى باتريك كادو وهمام طارق لانهم يتدربون فى الجيم فقط ولايزالون خارج مصر".

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ويضيف أبو جريشة "نواجه أسوان ودياً ثم نلعب وديتين مع اف سى مصر والمقاصة والمباريات الرسمية هى من سوف تجهز اللاعبين جيدا"، ونستعد بكل قوة لمباريات البطولة العربية لدينا مواجهة مهمة مع الرجاء المغربى نحلم بالفوز بها والصعود للنهائى وقد تقام فى أول سبتمبر أو أكتوبر ونحتاج لدعم الجمهور والاعلام وإبعاد الضغوط عن اللاعبين".

وفى وقت سابق ، قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك مشددا في تصريحات تليفزيونية : "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها من القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة" مؤكدا أن اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة" .

وأضاف حلمى أن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، كاشفا أن اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي" .

واشترط الإسماعيلى على وكيل شركة التسويق الأجنبية، أن يكون العرض الذى يتلقاه اللاعب لا يقل عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، إلا أن العروض التى يمتلكها وكيل شركة التسويق أقل من تلك القيمة، ومن المنتظر أن يصل الطرفان لحل وسط، حيث أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.