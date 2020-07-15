بالفيديو.. كوكا يساهم في ركلة جزاء لأولمبياكوس.. ويغادر مصاباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ساهم النجم المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، في احتساب ركلة جزاء لفريقه، قبل خروجه من المباراة مصاباً.

وتسبب كوكا في احتساب ركلة جزاء لأولمبياكوس في الدقيقة العاشرة من مباراته أمام فريق اوميلوس فيلاثلون هراكليوس، بعد أن جذبه أحد مدافعي الأخير من قميصه داخل منطقة الجزاء.

وسدد كونستانتينوس فورتونيس زميل كوكا في الفريق، ركلة الجزاء ليتقدم بالهدف الأول للنادي اليوناني.

وبعد مرور 12 دقيقة على تسببه في احتساب ركلة جزاء لفريقه، تعرض كوكا لإصابة بعد التحامه مع أحد مدافعي فريق اوميلوس، ليخرج على إثرها من الملعب ويدخل يوسف العربي بدلاً منه.