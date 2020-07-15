رسميًا.. ليفربول يحتفل بتتويج بريميرليج يوم 22 يوليو في آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن يوم الأربعاء المقبل (22 يوليو) سيشهد تتويج ليفربول بكأس بريميرليج بشكل رسمي على ملعب آنفيلد.

وأضافت الرابطة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: "إن ليفربول سيحصل على كأس بريميرليج بعد انتهاء مباراة الريدز ضد تشيلسي بالجولة الـ37 من بطولة الدوري والتي ستقام على ملعب آنفيلد يوم 22 يوليو المقبل".

وتابع البيان: "إن تلك المناسبة التاريخية لليفربول سيتم عرضها مجانًا على الهواء مباشرة في إنجلترا، كي تحظى الجماهير بمتعة الاحتفال مع فريقها ورؤية قائدهم جوردان هندرسون يرفع الكأس".

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ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على ميداليات الفوز بكأس بريميرليج على منصة محاطة بلافتات للمشجعين، كما سيشارك السير كيني دالجليش (أحد المتوجين بلقب 1990) اللاعبين للاحتفال باللقب.

وطالبت الرابطة من الجماهير البقاء في المنزل ومتابعة الحفل مجانًا على الهواء مباشرة، وعدم الذهاب إلى آنفيلد للاحتفال.

وكان ليفربول قد تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 30 عامًا قبل نهاية البطولة بسبع جولات.