مصدر في الزمالك لمصراوي: المثلوثي وصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن اللاعب التونسي الدولي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء تمهيداً للانضمام لصفوف الزمالك.
وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب وصل على متن طائرة الساعة 4 عصراً القادمة من تونس لمطار القاهرة؛ حيث من المقرر أن تجمعه جلسة مع مسؤولي الزمالك لتوقيع عقود انضمامه.
وكانت تقارير تونسية كشفت في وقت ماضي أن المثلوثي سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ560 ألف دولار، على أن يتم زيادة الراتب مع العامين الثاني والثالث بجانب الحوافز.
يُذكر أن الزمالك يسعى إلى تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، مع وجود حازم إمام قائد الفريق والناشئ أحمد عيد في هذا المركز خلال الوقت الحالي.
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