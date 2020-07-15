ملاعب مصر تشهد أول اهتزاز للشباك بعد توقف كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

شهدت المباراة الودية بين طلائع الجيش ومصر للمقاصة هدفًا رائعًا هو الأول على الإطلاق منذ فترة التوقف التي شهدتها مصر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأقيمت المباراة الأولى في مصر منذ فترة التوقف على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الطلائع والمقاصة لاستئناف مسابقة الدوري الشهر المقبل.

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وفي الدقيقة 8 نجح أحمد سامي في تسجيل أول الأهداف في الملاعب المصرية بعد فترة التوقف من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء حولها بنجاح إلى الشباك.

يُذكر أن مسابقة الدوري المصري سوف تستكمل في السادس من شهر أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول ما تبقى من مباريات الموسم خلال أيام.