مصدر يجيب.. هل ينتقل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول من داخل نادي بيراميدز، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات لضم اللاعب رمضان صبحي نجم فريق الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" الأربعاء، أن إدارة بيراميدز لم تدخل في مفاوضات لضم اللاعب في الموسم الجديد.

ولفت المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - إلى أن الجميع يعرف أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى مع الأهلي مما يعني صعوبة المفاوضات معه للحصول على خدماته.

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وانتقل رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي منذ شتاء عام 2019، لمدة ستة شهور قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، قبل أن تنجح الإدارة الحمراء في تجديد عقد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، كشف في تصريحات خلال حواره عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، أنه يرغب في الحصول على خدمات رمضان بصورة نهائية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ23 عامًا، شارك مع الأهلي في الموسم الحالي خلال تسع مباريات في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو قارية، ليسجل خمسة أهداف مقابل صناعة هدف وحيد.