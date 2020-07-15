الإمارات تعلن بداية قيد اللاعبين الخاص بفترة الانتقالات الصيفية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بداية القيد الخاص بكافة لاعبي الأندية في الدرجتين الأولى والثاني وفرق مراحل الشباب، وذلك للفترة الخاصة بالانتقالات الصيفية.

وأكد الاتحاد أن بداية فترة القيد ستمتد من اليوم وحتى السادس من أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بالشتاء من الخامس من يناير العام المقبل وحتى مطلع شهر فبراير.

كانت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم الإماراتية، قد أعلنت خلال وقت سابق عدم الموافقة على قرار السلطات

ومن المقرر أن يبدأ دوري كرة القدم الإماراتي في الموسم المقبل بنفس الفرق التي تواجدت خلال الموسم الحالي، لعدم إعلان أي فرق هابطة أو تتويج صاحب الصدارة. على أن تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بالشتاء من الخامس من يناير العام المقبل وحتى مطلع شهر فبراير.كانت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم الإماراتية، قد أعلنت خلال وقت سابق عدم الموافقة على قرار السلطات الرياضية في البلاد باستئناف منافسات دوري كرة القدم في أغسطس المقبل، بعدما أبدى عدد من الأندية الاعتراض لعدم الجاهزية.ومن المقرر أن يبدأ دوري كرة القدم الإماراتي في الموسم المقبل بنفس الفرق التي تواجدت خلال الموسم الحالي، لعدم إعلان أي فرق هابطة أو تتويج صاحب الصدارة.

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